Hem bireyler hem şirketler dolar sattı

Vatandaşların döviz mevduatlarında yeniden gerileme yaşandı. Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerine göre 4 Eylül haftası itibariyle yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduat hesapları 426 milyon dolar azaldı ve 217 milyar 442 milyon dolara indi. 28 Ağustos haftasında 217 milyar 868 milyon dolar düzeyindeydi. Bireysel hesaplarda döviz mevduatı 179 milyon dolar artarken şirket hesapları 605 milyon dolar azaldı. 4 Eylül haftasında dolardaki yükseliş devam etmiş ve yeni zirveleri test etmişti.

DİBS ALIMI YAPTILAR

Merkez Bankası verilerine göre 4 Eylül haftasında yurtiçi yerleşiklerin toplam olarak dolar ve euro hesapları gerilerken kıymetli maden hesaplarının dolar karşılığı artış gösterdi. Bireysel hesaplarda dolar mevduatı 59 milyon dolar gerileyerek 71 milyar 820 milyon dolara inerken, şirket hesaplarının dolar mevduatı 127 milyon dolar azalarak 45 milyar 246 milyon dolara düştü. Bireysel kıymetli maden depo hesapları 347 milyon dolar artarak 30 milyar 366 milyon dolara yükselirken şirketlerin kıymetli maden depo hesapları 75 milyon dolar yükseldi ve 2 milyar 837 milyon dolara çıktı. Yabancılar, 4 Eylül haftasında 91.2 milyon dolarlık hisse senedi ve 5.4 milyar dolarlık şirket borçlanma senetleri satışı yaparken 70.5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alımı yaptılar.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 2 milyar 910 milyon dolar artarak 87 milyar 546 milyon dolara yükseldi. Haftalık para ve banka istatistiklerine göre 4 Eylül'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 3 milyar 287 milyon dolar artışla 44 milyar 881 milyon dolara çıktı. Bu yükselişte Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık oranlarında yaptığı artışın etkisi bulunuyor. Brüt döviz rezervleri, 28 Ağustos'ta 41 milyar 594 milyon dolar seviyesindeydi.