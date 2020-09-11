İkinci el araç satışında güvenli dönem

Ticaret Bakanlığı tarafından ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkındaki yönetmelikte yapılan değişikliklerin ardından, ikinci el araç ticareti yapanlara yeni yükümlülükler getirildi.

VATANDAŞI KORUYACAK

Artık yetki belgesine sahip olmayan kişiler yılda 3 adetten fazla araç satamayacak. Yetki belgeli satıcılar ise ellerindeki araçları satarken, 8 yaşını geçmemiş ve 160 bin kilometrenin altındaki araçlar için ekspertiz raporu almaları gerekecek. Konuyla ilgili açıklamada bulunan uzmanlar, yeni düzenlemenin ikinci el araç piyasasını hareketlendireceğini ve vatandaşların mağduriyet yaşamadan güvenle araç satın alabilmesini sağlayacağını belirtiyor. Yeni düzenlemede yüz kızartıcı suç işlemiş kişilerin yetki belgesi alması önlenirken, dolandırıcılara karşı vatandaşların da korunacağı vurgulanıyor. Eylül başında yürürlüğe giren yönetmelikle, insanların da güvenli bir ortamda, sağlıklı ve şeffaf ticaret yapabilmesi sağlanıyor.



PİYASA CANLANDI



UYGULAMANIN yeni olması nedeniyle piyasada bir canlılık olduğunu belirten firma sahipleri, bundan sonra araç alan vatandaşların dolandırılma korkusu olmadan satın alım yapabileceklerini belirttiler. Yeni düzenleme ile daha şeffaf ve daha net bir ortamda ticaret yapılacak olması, sektörde memnuniyetle karşılandı. Öte yandan, resmi satışlar sayesinde vergi kaybının da önüne geçilecek.