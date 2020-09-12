Pandemide hız kesmeyip işleri yüzde 30 büyüttük

İzmir'de uzun yıllar tekstil sektöründe faaliyet gösterdikten sonra 10 yıldır mobilya ve inşaat sektöründe yatırımlar gerçekleştiren iş insanı Murat Koyunoğlu, Türkiye'deki en ünlü mobilya markalarının İzmir ve Ege Bölgesi'ndeki büyük iş hacimli bayiliklerini yaparken pandemi sürecinde gösterdiği başarı grafiğiyle örnek oldu. Mobilya satışlarında virüs salgınının yoğun yaşandığı son üç ayda cirosunu yüzde 30 oranında artıran Murat Koyunoğlu, Türkiye genelinde 130 mağaza arasında yapılan değerlendirmede de ülke birinci oldu.

YENİ E-TİCARET SİTESİ

Urla bölgesinde butik otel ve villalar başta olmak üzere çeşitli yerlerde yaptığı mağaza inşaatlarıyla aynı anda çok sayıda şantiyeyi yöneten Koyunoğlu, sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde bile özel izin alarak faaliyete devam ettiklerini ve özellikle internet satışlarıyla cirolarını artırdıklarını söyledi. Yeni salgın dalgasına karşı her türlü önlemi aldıklarını belirten Koyunoğlu, internette yeni bir site açarak e-ticaret ağlarını daha da genişleteceklerini anlattı.

ÜLKE BİRİNCİSİ OLDUK

Koyunoğlu, "Özellikle pandemi günlerinde, ülke olarak daha çok çalışmalı ve yılmamalıyız. Bizler de koronaya inat çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz. Bu sürede yaptığımız yatırımlarla yüzde 30 büyüme gerçekleştirdik. Çalışanlar her zaman kazanır. Pandemi döneminde mağazalarımızı büyüttük. Balçova'daki mağazamız son üç ayda yaptığı ciroyla 130 mobilya mağazası içinde Türkiye birincisi oldu" diye konuştu. Pandeminin ilk günlerinden itibaren depo ve sevkiyat alanları dahil olmak üzere hiçbir işyerini kapatmadıklarını ifade eden Koyunoğlu, şunları söyledi: "Pandemi sürecinde işlerimizde düşüş olsa da asla yılmadık. Sosyal medyada İzmir ve Ege Bölgesi genelinde çok paylaşımlar yaptığımız için bu açığımızı internet satışlarından kapattık. Eski müşterilerimize önem verdiğimiz için çok iyi geri dönüşler aldık. Hatta ciromuzun yüzde 40'ını yıllardır elimizdeki mevcut portföyümüze ve onların tanıdıklarına satış yaparak sağladık. Böyle zamanlarda ülkemize sahip çıkmak için daha çok çalışmalıyız. Biz de bunu yaptık. Bazıları gibi kriz var diyerek işleri durdurma yoluna gitmedik."



SALGIN BAHANE DEĞİL

PANDEMİ döneminde şirket olarak büyüdüklerini vurgulayan Koyunoğlu, "Kısıkköy'de iki mağaza açtık. Ayrıca Urla bölgesinde de inşaatlar ve butik oteller yapıyoruz. Ayrıca mağaza inşaatlarımız devam ediyor. Şu anda aynı anda 9 şantiyede yatırımlarımız sürüyor. Sıfırdan villa ve ev tadilatı isteyenlere de hizmet veriyoruz. Kimse pandemiyi bahane etmesin. Salgın bahane değil. Çalışmak isteyen her zaman kazanır. Pandemide mağazalarımızı büyüttük" diye konuştu.



ÜRÜN TESLİMATINI DA KENDİMİZ YAPACAĞIZ

PANDEMİ sürecinde e-ticaret ağını genişlettiklerini belirten Koyunoğlu, "İki ay içinde yeni bir internet sitesi açarak e-ticaret ağımızı daha da genişleteceğiz. Hedef kitlemiz önce İzmir, daha sonra Ege Bölgesi ve ardından tüm ülke geneli olacak. Kargoyla değil teslimatını da kendimiz yapacağız. Bunun için de hiçbir ücret almayacağız. Tekstil konusunda da iddialı olduğumuz için mobilya dışında çarşaf, nevresim, bornoz, ütü masası, avize gibi bir evde ne ihtiyaç varsa veriyoruz" dedi.

Tolga TEKİN