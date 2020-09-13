‘Normalleşme desteği alın'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Normalleşme Desteği bildirgelerinin 26 Eylül'e kadar devam ettiğini belirterek, "Bütün işverenlerimize Normalleşme Desteği almaları için bu mekanizmayı kullanmalarını tavsiye ediyorum. Prim destekleri 1000 lira civarında ama Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalandıkları oranda verilecek. SGK primlerini bizle mahsuplaşacaklar, 6 ay ötelediğimizin 3 ayını biz karşılıyor gibi olacağız SGK olarak" dedi.

PRİMİ ORANINDA VERİLECEK

Özel bir kanalın yayınında Kısa Çalışma Ödeneği'nin Cumhurbaşkanlığı kararıyla 2 ay daha uzatıldığını hatırlatan Selçuk, "Bizim şu anda gayet güçlü bir İşsizlik Sigorta Fonumuz var, ondan dolayı bir endişemiz yok. Biz aslında normalleşme döneminde Normalleşme Desteği adı altında başka bir destek vermeye başladık" diye konuştu. Bütün işverenlere, süreç düzelir düzelmez normalleşmeye geçmelerini ve Normalleşme Desteği almalarını tavsiye ettiklerini aktaran Selçuk, şu bilgileri verdi: "Normalleşme Desteği, bir ücret desteği değil, biz orada SGK primlerini ödeyeceğiz, Kısa Çalışma'dan faydalandıkları oranda. Prim desteklerini ödeyerek, işverenimize destek olacağız normalleşirken, o da Kısa Çalışma'da ne kadar kayıp yaşadıysa, ne kadar azalttıysa iş durumunu biz de o prim oranında işverenimize destek sağlayacağız."



İŞVERENLER GAYRET İÇİNDELER

İŞVERENLERİN Kısa Çalışma devam etmesine rağmen Kısa Çalışma'dan çıkıp çalışanına full maaş vermek için full ücretini karşılamak ve üretime tamamen geçmek için de büyük bir gayret içinde olduğunu ifade eden Aile ve Çalışma Bakanı Selçuk, "Bütün işverenlerimiz Normalleşme Desteği almak için bu mekanizmayı kullansınlar. Prim destekleri 1000 lira civarında ama Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalandıkları oranda verilecek, yarım faydalandıysa yarım, tam faydalandıysa tam ödenecek. Karşılıklı mahsuplaşılacak şekilde verilecek, ama büyük bir destek" diye konuştu.