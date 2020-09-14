Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan BDDK paylaşımı

Bakan Albayrak, paylaşımında, "BDDK 20 Yaşında... Sağlam ve güçlü yapısı sayesinde dünyada örnek gösterilen bankacılık sektörümüzün bu noktaya erişmesinde etkin rol oynayan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 20. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Başarılarla dolu nice yıllara!" ifadelerini kullandı.

BDDK 20 Yaşında...

Sağlam ve güçlü yapısı sayesinde dünyada örnek gösterilen bankacılık sektörümüzün bu noktaya erişmesinde etkin rol oynayan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 20. kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Başarılarla dolu nice yıllara! https://t.co/HTEGyENy6m — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 14, 2020