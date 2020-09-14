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Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan BDDK paylaşımı

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı 'tan paylaşımı

Son dakika haberi...Bakan Albayrak, paylaşımında, " ... Sağlam ve güçlü yapısı sayesinde dünyada örnek gösterilen bankacılık sektörümüzün bu noktaya erişmesinde etkin rol oynayan Bankacılık Düzenleme ve 'nun (BDDK) 20. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Başarılarla dolu nice yıllara!" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan BDDK paylaşımı

14.09.2020, 15:40

Bakan Albayrak, paylaşımında, "BDDK 20 Yaşında... Sağlam ve güçlü yapısı sayesinde dünyada örnek gösterilen bankacılık sektörümüzün bu noktaya erişmesinde etkin rol oynayan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 20. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Başarılarla dolu nice yıllara!" ifadelerini kullandı.

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