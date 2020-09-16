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Merkez Bankası , politika faizinde değişikliğe gitmedi

Merkez Bankası , politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

ABD Merkez Bankası FED, politika faizinde değişikliğe gitmedi

16.09.2020, 21:28

FED'in Salı günü başlayan para politikası toplantısı bugün sona erdi. Banka tarafından yapılan açıklamaya göre federal fonlama faizlerinde değişikliğe gidilmeyerek yüzde 0 - 0.25 hedef bandında bırakıldı.

Banka, gösterge faizi 15 Mart'ta Kovid-19'dan kaynaklanan hasarı yumuşatabilmek için sıfıra yaklaştırmış ve sonrasında bu seviyede tutmuştu. Ardından Fed Başkanı Powell, Ağustos sonlarında enflasyonun yüzde 2'lik hedefi aşmasına müsaade edileceğini ve ortalama oranın dikkate alınacağı mesajını vermişti.

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