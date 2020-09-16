Amazon Prime Türkiye'de

Ülkemizde Netflix'in açık ara en çok aboneye sahip olduğu online dizi-film platformlarının arasına ABD'li dünya devi Amazon da katıldı. Bir süredir birçok ülkede hizmet veren platform, Türkiye servisini de devreye soktu. Abonelik ücreti ile rakiplerinden çok daha ekonomik bir hizmet sunan Amazon Prime'ın aylık ücreti 7.90 TL olarak belirlendi. Söz konusu fiyata Prime Video ve Prime Gaming servislerinin de dahil olduğu açıklandı.



OYUNLAR İLK AY ÜCRETSİZ

ÜLKEMİZDE online alışveriş sitesi olarak da hizmet veren şirket, Amazon Prime abonelik sistemi sayesinde kullanıcılarına hızlı kargo ve ertesi gün teslimat gibi seçeneklerden yararlanmalarını sağlayacak. Ayrıca üyeler Netflix benzeri dizi, film platformu olan Prime Video'ya da erişim sağlayabilecek. Türkiye'deki kullanıcılar Amazon Prime'ı ilk 30 gün boyunca ücretsiz olarak deneyebilecekler. Öte yandan Prime Gaming sayesinde, kullanıcılar kütüphanede yer alan birçok bilgisayar oyununu ilk ay ücretsiz oynayabilecek.



BÖLGESEL FİYATLANDIRMA

AMAZON'un dijital yayıncılık servisi Amazon Prime Video da resmi olarak Türkiye'de açılmış oldu. Daha önce de Amazon Prime'a herhangi bir VPN servisine dahi ihtiyaç duymadan üye olmak mümkündü fakat ücretlendirme dolar kuru üzerinden yapılıyordu. Amazon Prime sayesinde bu servis de artık aylık ödenen 7,90 TL'lik ücretin içinde kullanıcıların hizmetine sunulacak.



LG'DEN EKRANI UZAYAN YENİ MODEL GELİYOR

CEP telefonu piyasasında güçlü bir yer edinmek isteyen LG, Explorer Project kapsamındaki yeni telefonuyla ilgili bir tanıtım videosu paylaştı. İlginç tasarımıyla dikkat çeken yeni model, uzayabilen ekranıyla heyecan yarattı. Yeni telefonunun ne zaman duyurulacağı henüz bilinmese de, mobil ürünler için yeni keşiflerin bitmediği bir kez daha görülmüş oldu. Güney Koreli teknoloji devi LG, daha önce düzenlediği bir etkinlikte "T" harfi şeklindeki telefonu Wing'i duyurmuş ve olumlu tepkiler almıştı.