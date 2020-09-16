Kıraç araziyi badem cennetine çevirdi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın özel ağaçlandırma projeleri sayesinde kıraç orman arazileri ekonomiye kazandırılıyor. Manisa'da da 2 bin 200 dönümlük atıl orman arazisini Bakanlığın ücretsiz olarak tahsis ettiği Haluk Bozatlı, ot bitmeyen araziyi 65 bin bademin bulunduğu bir cennete çevirdi.

İTHALİN ÖNÜNE GEÇTİK

Girişimci Haluk Bozatlı, 8 yıl önce 2 bin 200 dönümlük alanı ücretsiz olarak Bakanlıktan aldı ve badem yetiştirmeye başladı. Toprağı özenle işleyip, gübreleyen ve bademlerini yetiştiren Bozatlı, şimdi yılda 300-350 ton arası rekolte bekliyor. Milli ekonomiye de katkı sağladığını anlatan Haluk Bozatlı, bademin yurtdışından ithal edilmesinin de önüne geçtiklerini ifade etti.

8 YIL ÖNCE BAŞLADIK

65 bin badem ağacının bulunduğu arazide hasada başlayan Haluk Bozatlı, "2012 yılında Orman Bakanlığı'nın özel ağaçlandırma projesi olarak aldık. Onların onayladığı proje aynen burada gerçekleşti. Daha önce burası komple çalılık ve tamamen terk edilmiş bir araziyken şu anda 2 bin 200 dönüm, 65 bin ağaçlık bademliğe dönüştü. Virane bir alandı. Badem ağaçları 8 yaşında. Bu sene çok güzel bir verim var, hasada başladık. Badem ülke ekonomi için çok önemli. Bademin yüzde 90'nını biz İspanya ve Amerika'dan ithal ediyoruz. Milli olarak biz bunları yaptığımız zaman milli ekonomiye de faydamız oluyor, burada bir sürü kişi çalışıyor. Çok güzel bir şekilde burada bir badem ormanı yaptık. Bakanlığımız da bize yardımcı oldu" diye konuştu.



ATIL TOPRAKLARI DEGERLENDIRDI

ARAZİDE 8 yıl önce bir tane canlı ağacın olmadığını ifade eden Haluk Bozatlı, hasadın iki ay boyunca süreceğini belirterek, "En az 50-55 kişilik ekiple hasat yapacağız. Sonra da bu bademleri kırıp piyasaya süreceğiz. Bozuk orman arazileri var, tamamen bozuk. Orman Bakanlığı özel ağaçlandırma projeleri var. Herhangi bir bozuk orman arazisine müracaat edip tahsisini aldıktan sonra böyle bahçeler kurabiliyorsunuz. Atıl araziler, orman arazileri bu şekilde değerlendiriliyor. Bunların çoğalmasını devletimizden bekliyoruz. Burası tamamen makilik alanlar, tamamen tükenmiş bir orman arazisiydi. Bir tane canlı ağaç olmayan ve tamamen kepir toprağı olan bir araziydi. Burayı zaman içinde gübrelerle toprağı zenginleştirdik. Fidanlarımızı diktik, bakımla, ilaçlamayla, tamamen organik şekilde bir badem ormanı kurduk" diye konuştu.