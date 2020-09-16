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Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıkladı: 2.260.000 belge tasarrufu

Son dakika: açıkladı: 2.260.000 belge tasarrufu

Son dakika haberi... , muhtasar ve prim hizmet beyannamesi uygulamasıyla 2 milyon 260 bin belgeden tasarruf sağlandığını bildirdi.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıkladı: 2.260.000 belge tasarrufu

AA

16.09.2020, 13:49 Güncelleme Tarihi: 16.09.2020,14:22

Albayrak, Twitter hesabından muhtasar ve prim hizmet beyannamesi uygulamasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Albayrak, "Bürokrasi duvarlarını yıkıp, vatandaşımızın işini kolaylaştırmaya devam ediyoruz. 1 Ağustos'tan bu yana mükelleflerimiz tek beyanname veriyor. Sonuç, 2 milyon 260 bin belge tasarrufu." ifadelerini kullandı.

Albayrak'ın paylaşımında uygulamaya ilişkin bir de videoya yer verildi.

Videoda, vatandaşın hayatındaki bürokrasi azaltılırken hizmetin artırıldığı vurgulanarak, "1 Ağustos'tan itibaren Gelir İdaresi Başkanlığına verilen 1 milyon 550 bin muhtasar beyannamesi ile Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen 2 milyon 280 bin prim beyannamesini birleştirdik. Özellikle birden fazla iş yeri olan mükelleflerin tek bir beyanname vermesini sağlayarak 2 milyon 260 bin belge verme zorunluluğunu ortadan kaldırdık. Böylece hem zaman hem de emek tasarrufu sağladık." değerlendirmesinde bulunuldu.

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