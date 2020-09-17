Arazisi yetersiz çiftçilere yeni fırsat

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Hazine taşınmazlarının topraksız ve yeterli toprağı olmayan çiftçilere kiralanmasına ilişkin Milli Emlak Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, çiftçilerin tarımsal faaliyette bulunmalarını sağlamak amacıyla nüfusa kayıtlı oldukları veya ikamet ettikleri köy ve mahallelerde bulunan Hazineye ait tarım arazileri 10 yıl süreyle kiraya verilecek.

60 DÖNÜME KADAR

Tarım arazilerinin ilk yıl kira bedeli, taşınmazın rayiç bedelinin yüzde 1,5'u olarak belirlendi. Sözleşmenin başlama ve bitiş tarihleri, mümkün olduğu hallerde ekim ve hasat dönemleri dikkate alınarak tespit edilecek. Kira süreleri 10 yıl daha uzatılabilecek. Tebliğ ile topraksız veya yeterli toprağı olmayan (60 dönümden az) çiftçilere 60 dönüme kadar hazine taşınmazı kiralanacak. Yeterli sayıda başvuru yapılmazsa araziler gerçek veya tüzel kişilere kiraya verilecek. Kiracılarda köy nüfusuna kayıtlı olma şartı aranacak.