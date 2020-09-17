Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan Türk Reasürans AŞ'ye kuruluş yıl dönümü kutlaması

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan Türk Reasürans AŞ'ye kuruluş yıl dönümü kutlaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı kapsamında hayata geçirilen Türk Reasürans AŞ'nin kuruluş yıl dönümünü tebrik ederek, "İstanbul Finans Merkezinden doğan ilk global Türk markası olma hedefinizin sonuna kadar arkasındayız." ifadelerini kullandı.

17.09.2020, 12:16 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020,12:18