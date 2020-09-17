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Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan Türk Reasürans AŞ'ye kuruluş yıl dönümü kutlaması

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan AŞ'ye kuruluş yıl dönümü kutlaması

Hazine ve Maliye Bakanı , kapsamında hayata geçirilen AŞ'nin kuruluş yıl dönümünü tebrik ederek, " Merkezinden doğan ilk global Türk markası olma hedefinizin sonuna kadar arkasındayız." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan Türk Reasürans AŞ'ye kuruluş yıl dönümü kutlaması

17.09.2020, 12:16 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020,12:18

Bakan Albayrak, Twitter hesabından, Türk Reasürans AŞ'nin birinci kuruluş yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

Şirketin Yeni Ekonomi Programı kapsamında hayata geçirildiğini anımsatan Albayrak, "Türk Reasürans AŞ'nin ilk yılını tebrik ediyorum. İstanbul Finans Merkezi'nden doğan ilk global Türk markası olma hedefinizin sonuna kadar arkasındayız." değerlendirmesini yaptı.

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