Michael Schumacher için kahreden sözler! Belgeseli yayınlandı...

Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher, 2013 yılında Alp Dağları'nda geçirdiği talihsiz kayak kazası sonrası 7 yıllık bir koma, yoğun bakım ve hassas tedavi süreci içerisinde bulunuyor.

Dünyanın en riskli sporlarından olan Formula 1 yetmezmiş gibi ekstrem sporlara da meraklı olan Schumacher, iyi bir kayakçı olmasına güvenip kayalık bölgeden inmeye çalışırken düşmüş ve kafasını taşlara vurarak ağır yaralanmıştı. Alp Dağları'nda geçirdiği talihsiz kayak kazasının ardından bitkisel hayatta bulunan Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher için bekleyiş sürerken sürpriz bir gelişme yaşandı.

Fransa'nın RMC kanalı, 29 Aralık 2013'te Fransız Alplerinde kayak yaparken geçirdiği talihsiz kaza sonrası 7 yıldır bitkisel hayat, yoğun bakım ve hassas tedavi süreci içerisinde bulunan Formula 1 efsanesi Michael Schumacher'in tedavi süreciyle ilgili bir belgesel hazırladı.

Yayınlanan belgeselde Schumacher'in geçirdiği kaza sonrası Grenoble'da hastaneye kaldırılışından ilk ameliyatına, Fransa'dan İsviçre'ye nakledilişine kadar çeşitli olaylar detaylarıyla anlatıldı.

Schumacher'in Fransa ve İsviçre'deki yoğun bakım ve ameliyat dönemleriyle ilgili bazı ünlü nörolog ve beyin cerrahlarının da açıklama yaptığı belgesel, 7 yıllık süreçte bazı bilinmeyenlere de ışık tutuyor.

"Michael Schumacher; Gerçeğin Peşinde" isimli belgesele konuşan İsviçreli beyin cerrahı Erich Riederer; "Beyin cerrahları, böyle durumlarda hep 'Zaman beyindir.' derler. Yani hemen harekete geçmeniz gerekir. Bence Schumacher için çok fazla beklendi. Beynin rahatlamasını beklerken geçen sürede beyin maddelerinin de yok olması olasıdır." diye konuştu.





Schumacher'in ilk ameliyatının kazadan iki saat sonra yapıldığının belirtildiği belgeselde doktor Riederer, doktorların efsane pilotu ameliyatı için bazı haklı sebeplerden ötürü çok beklediklerini iddia etti. "Schumacher ünlü bir kişilik. Onun durumuyla ilgili hata yapma olasılıkları yoktu. Bu yüzden fazladan bekleyip her şeyi planlamaya çalıştılar" dedi.

Belgeselde Grenoble'daki üniversite hastanesinde geçen 170 günün ardından Lozan'daki hastaneye nakledilen Schumacher'in İsviçre'de çok daha iyi şartlar altında tedavi gördüğü, ardından Cenevre Gölü kenarında bulunan büyük villaya getirildiğinin aktarıldı. Ayrıca Schumacher'in şu anda bulunduğu evin dışından bazı görüntüler de yayınlandı.

Schumacher'in eşi Corinna ve ailenin diğer üyelerinin gizlilik konusunda çok sıkı önlemler aldığının altının çizildiği belgeselde Schumacher'i ziyaret eden ve durumuyla ilgili dünyaya bilgi veren tek kişinin Ferrari'deki patronu ve en yakın dostu Jean Todt olduğu ifade edildi.





Şu anda FIA Başkanı olan Jean Todt'un Schumacher ile ilgili "Onu ziyaret ediyorum, birlikte yarış izledik. Michael savaşmaya devam ediyor." şeklindeki sözlerini de doktor Riederer belgeselde şu şekilde yorumluyor:

"Bence Schumacher bitkisel hayatta. Uyanık, etrafında olanı görebiliyor ama yanıt veremiyor. Nefes alıyor, kalbi atıyor, muhtemelen oturabiliyor da ama hepsi bu."

"Bundan fazlasını yardım almadan yapabildiğini düşünmüyorum. Bu kaza olmasa onun bu halde olduğunu düşünebilir miydik? İnanılmaz..."

2002 yılında Schumacher'in "Bir Dahinin Yükselişi" isimli biyografisini kaleme alan yazar Luc Domenjoz da belgeselde; "Vücudunun çok zayıf olmasından dolayı hayatının yakında bir gün sona ereceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.