Türk tarımı üreticilerimizin alın teriyle büyüyor

Sektördeki büyümeye işaret eden Albayrak, "Türk tarımı üreticimizin alın teriyle büyüyor. 2002'den bu yana ihracat rakamımız 3,7 milyar dolardan 19,4 milyar dolara ve kırmızı et üretimimiz 366 bin 658 tondan 1 milyon 201 bin 469 tona yükseldi." ifadesini kullandı. Albayrak, paylaşımında, "Tarımda yıllık ortalama büyüme hızımız da yüzde 2,7 ile OECD ve AB ülkelerinin çok ilerisinde." bilgisine yer verdi. Bakan Albayrak'ın paylaşımında tarım sektöründeki gelişmelere ilişkin bir video da yer aldı.



HEDEFİNİZİN SONUNA KADAR ARKASINDAYIZ

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, Türk Reasürans AŞ'nin birinci kuruluş yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu. Şirketin Yeni Ekonomi Programı kapsamında hayata geçirildiğini anımsatan Bakan Albayrak, "Türk Reasürans AŞ'nin ilk yılını tebrik ediyorum. İstanbul Finans Merkezi'nden doğan ilk global Türk markası olma hedefinizin sonuna kadar arkasındayız" değerlendirmesini yaptı.