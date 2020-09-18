Yabancı yatırımcılar pandemide durmadı

TİRE Organize Sanayi Bölgesi (TOSBİ), virüs salgını döneminde hızla büyüyen OSB'ler arasında yerini aldı. Toplam 11 ülkeden 13 yabancı firmanın bölgelerinde faaliyet gösterdiğini belirten Tire OSB Başkanı Kosat Gürler, "İzmir Serbest Bölgesi dışında, ülke çeşitliliği açısından ilk sıradayız" dedi. Gürler, "Avrupa ve dünya devleri lokasyon ve lojistik açısından haklı olarak Tire'yi tercih ediyor. Başta Almanya olmak üzere dünyaca tanınmış şirketlerle yeni yatırımlar için görüşmelerimiz sürüyor" diye konuştu. TOSBİ'de, yerli ve yabancı 82 firma bulunduğunu kaydeden Gürler, şunları söyledi:

13 YENİ FİRMA DAHA

"2021'in ilk aylarında 13 fabrika daha faaliyete geçecek. Bölgemizde Almanya, Fransa, Belçika, İtalya, Güney Kore, Meksika, Kuzey Kıbrıs, Tayvan, İsviçre, Rusya gibi ülkelerin birden fazla yatırımları var. Bu ülkeler, otomotiv, gıda, tekstil, süt, kimya, süt ürünleri, tütün mamülleri, tıbbi malzemeler, zeytinyağı, çikolata, pasta ve inşaat malzemeleri alanlarında üretim yapıyorlar."

NADİR UYSAL