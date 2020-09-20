Halkbank’a Ahilik hizmet ödülü

Esnaf ve sanatkârları destekleme amacıyla kurulan ve pandemi sürecinde geliştirdiği ürünlerle esnafın nakit ihtiyaçlarına özel çözümler üreten Halkbank, Ahilik Hizmet Ödülü'nün sahibi oldu. Kırşehir'deki 33. Ahilik Haftasında Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ödülü Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'a verdi. Arslan, Ahilik geleneğini yaşatmak ve yeni kuşaklara aktarmak amacıyla çalıştıklarını söyledi.