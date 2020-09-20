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Haberler Ekonomi Halkbank’a Ahilik hizmet ödülü

’a Ahilik hizmet ödülü

Halkbank’a Ahilik hizmet ödülü
Giriş Tarihi: 20.9.2020

Esnaf ve sanatkârları destekleme amacıyla kurulan ve pandemi sürecinde geliştirdiği ürünlerle esnafın nakit ihtiyaçlarına özel çözümler üreten Halkbank, Ahilik Hizmet Ödülü'nün sahibi oldu. Kırşehir'deki 33. Ahilik Haftasında Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ödülü Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'a verdi. Arslan, Ahilik geleneğini yaşatmak ve yeni kuşaklara aktarmak amacıyla çalıştıklarını söyledi.

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