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Haberler Ekonomi Koçarlı’da 5 bin kişiye aşure hayrı

Koçarlı’da 5 bin kişiye aşure hayrı

Koçarlı’da 5 bin kişiye aşure hayrı
Giriş Tarihi: 20.9.2020

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, belediye tarafından Muharrem ayı dolayısıyla aşure hayrı gerçekleştirildi. Cihanoğlu Camii önünde düzenlenen hayır etkinliğine Aydın Vali Yardımcısı Hulusi Arat, Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Vatandaşlara aşure ikram eden Belediye Başkanı Nedim Kaplan, "Aşure paylaşma ve bereketin resmidir. Bizler de bu mübarek ayın bereketini vatandaşlarımızla paylaştık. Diliyorum ki Muharrem ayı sağlık içerisinde birlik ve beraberliklerin pekişmesine vesile olur" ifadelerini kullandı.

KAZIM YÖRÜKCE

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