Gençlere iş garantili ücretsiz eğitim verecek

Ergün, ücretsiz olarak iş garantili akademi açıyor. Türkiye'nin en büyük kadın network platformu olan Girişimci Kadınlar Grubu Üyesi Ergün, hizmet sektörünün en önemli hammaddesinin yetişmiş insan olduğunu belirterek akademi projesiyle ilgili hedef ve çalışmalarını Yeni Asır'a anlattı.

İSTİHDAMA KATKI

BORNOVA'DAKİ bir levanten köşkünü restorana çevirerek Boenas Bistro Lounge adlı mekanı hizmete açan Gülper Ergün, "Ben bu işin mutfağında yetiştim. 18 yılda hizmet sektörünün yetişmiş insan sorunu olduğunu gördüm. Bu sorunun çözümü için harekete geçerek gençlerimize iş garantili akademi açmaya karar verdim. Bir şekilde üniversitede bu eğitimi alamayan gençlerimize sahip çıkmak ve istihdama katkıda bulunmak için çalışırken, bu konuda destek bekliyorum" dedi.

KAR AMACI GÜDÜLMÜYOR

BORNOVA'DA 2 katlı bir levanten köşkünü restorana çeviren Gülper Ergün, istihdama katkı sağlamak için örnek bir çalışma başlattı. Üniversite eğitimi alamayan gençler için bir akademi kurmaya karar veren Ergün, işletme, maliyet analizi, pazarlama, iş ve zaman planı gibi derslerle sektöre yetişmiş insan kazandırmak için harekete geçti. Ergün, "Kesinlikle kar amacı gütmeyen bu projeye öncülük ediyorum. Bana çeşitli üniversitelerin öğretim üyeleri ve halk eğitim merkezinden uzmanlar eğitim konusunda destek verecekler. Gençlerimiz burada, gerçekten akademi sözünün altını dolduracak şekilde eğitim alacak. İktisadi ve idari bilimler ve gastronomi bölümlerinde eğitim verilecek" dedi.



TÜM KESİMLERİN DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ

GÜLPER Ergün, "Bu proje maliyetli bir iş. Bunun bir kısmını biz zaten karşılamaya hazırız. Ancak diğer yandan bu sosyal sorumluluk projesine toplumun her kesiminden; vakıflardan, belediyelerden, yerel yöneticilerden ve ticaret ve sanayi odalarından destek bekliyoruz" dedi.



İLK SINIF 15 KİŞİLİK OLACAK

BORNOVA 83 sokaktaki mekanın üst katındaki 15 kişilik toplantı salonunda girişimcilik dersleri verileceğini belirten Ergün, "Akademinin ders programları şu anda oluşturuluyor. 1 ders en az 6-8 saat olacak ve 4-5 ayrı konu ele alınacak. Gençlerimiz derslerde etkili iletişim, finans pazarlama, dijital pazarlama. maliyet analizi öğrenecekler" dedi. Eğitimin ardından milli eğitim il müdürlüğü işbirliğiyle sertifika verileceğini ifade eden Ergün, "Akademi projemiz iş garantili olacak. Bu konuda bir insan kaynakları havuzu oluşturacağız. Çeşitli firmalarla bağlantı kurarak istihdama destek olacağız. İlk sınıf 15 kişilik. Bu 15 kişinin eğitimi bitince, talebe göre diğer gruplara eğitim verilecek" diye konuştu.



YETİŞMİŞ İNSAN OLMADIĞI İÇİN HİZMET KALİTESİ DÜŞÜYOR

HİZMET sektöründe iyi eğitimli ve yetişmiş insan faktörünün çok önemli olduğuna değinen Gülper Ergün, sözlerini şöyle sürdürdü: Sonuçta bu ülke bir turizm ülkesi. Hizmet kalitesi sorunu var. Yetişmiş insan yetersiz olduğu için hizmet kalitesi düşüyor. Eğitimli olacaklar ki işletmecilik, maliyet analizi, zaman planı, iş planı gibi hizmet sektörüyle ilgili konulara hakim olsunlar.

Tolga TEKİN