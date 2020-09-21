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Haberler Ekonomi Sucukta hileyi anlamak zor

Sucukta hileyi anlamak zor

Sucukta hileyi anlamak zor
Giriş Tarihi: 21.9.2020

GIDA Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, sucukta hile yapıldığına dikkat çekerek, tüketicileri uyardı. Toprak, "Sucuğun hilesi ne yazık ki gözle algılanmıyor. Pişmemiş bir sucuk kesildiği zaman içerisindeki yağların mozaik olarak dağılmış olması gerekiyor" dedi. Toprak, "Bakanlığın tebliği, dana sucuğu üretilecekse mutlaka sadece ve sadece dana eti olması gerekiyor diyor. Piliç etinden sucuk yapılacaksa, ürününün etiketi üzerinde belirtilmesi gerekiyor" diye konuştu.

TIRNAKLI HAYVAN ETİ
KİMYA mühendisi Bilge Altınmakas Özgenoğlu ise "Sucuğun içindeki baharat, hilenin anlaşılmasını zorlaştırıyor. İşlenmemiş bir etin fiyatı 50 TL iken, dana sucuğunun fiyatının 50 TL'nin altında olması beklenemez. 50 TL'nin altındaysa bu sucuk ya piliç ya da tek tırnaklı hayvan etidir" dedi.

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