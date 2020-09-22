Adalet Bakanlığı'ndan 1200 Hakim ve Savcı alım ilanı! Başvurular nasıl ve ne zaman yapılacak?

2020 dönemi için tespit edilen ihtiyaç durumuna göre Adalet Bakanlığınca yazılı yarışma sınavı ve mülâkat ile 9-5 dereceli kadrolara;

1) 1000 adlî yargı hâkim ve savcı adayı,

2) 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adayı,

3) 100 idari yargı hâkim adayı,

alınacak olup yazılı yarışma sınavları, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 21- 22 Kasım 2020 tarihlerinde yapılacaktır.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı 1200 kamu personeli alımı ilanına başvurular, 1-8 Ekim 2020 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirebilecekler.

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

İlanda yer alan bilgiye göre alım yapılacak kadrolar şu şekilde:

- 1000 adlî yargı hâkim ve savcı adayı,

- 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adayı,

- 100 idari yargı hâkim adayı,

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SINAV NE ZAMAN?

16 farklı merkezde yapılacak olan sınav 21-22 Kasım 2020 tarihlerinde dört oturum şeklinde gerçekleştirilecek. Sınav merkezleri şu şekilde:

010 Adana,

062 Ankara,

070 Antalya,

160 Bursa,

210 Diyarbakır,

250 Erzurum,

270 Gaziantep,

341 İstanbul - 1 ( Kadıköy/Maltepe/Ataşehir),

343 İstanbul - 2 (Beyoğlu/Şişli/Beşiktaş/Kâğıthane/Sarıyer),

352 İzmir,

380 Kayseri,

420 Konya,

440 Malatya,

550 Samsun,

610 Trabzon,

650 Van