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Haberler Ekonomi Ağaoğlu, adasını 15 milyona satışa çıkardı

Ağaoğlu, adasını 15 milyona satışa çıkardı

Ünlü işadamı, müteahhit Muğla - 'te 5 yıl önce 30 milyon dolara satın aldığı 'nı yarı fiyatına satışa çıkardı.

Ağaoğlu, adasını 15 milyona satışa çıkardı
Giriş Tarihi: 24.9.2020

Satış ile ilgilenen ismi açıklanmayan ünlü bir iş insanı helikopterle gelerek adayı gezdi. İş adamı Nevzat Feyizoğlu ailesine ait Çiftlik Adası, 2014 yılında icra yoluyla satışa çıkarıldı. Ağaoğlu, 2015 yılında Marmaris'e 30 km mesafedeki Çiftlik Adası'nı satın aldı. Ancak geçen 5 yıl boyunca Ağaoğlu adaya hiçbir yatırım yapmadı. Marmaris'te bir emlak şirketine satış yetkisi veren ünlü müteahhit Ağaoğlu'nun turizm imarlı mülkünü zararına satışa çıkarması akıllarda soru işareti bıraktı. Çiftlik Adası, 90 bin metrekare yüzölçümüne sahip.

VURAL EFECİK

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