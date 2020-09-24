Dijital dönüsüm yeni avantajlar sunuyor

Günümüzde Covid 19'un dayattığı yaşam biçimi, sosyal mesafe engeli ve kişisel tercihlerin değişmesi nedeniyle alışveriş ihtiyaçları da giderek daha fazla internet üzerinden karşılanıyor. Gif Ajans kurucusu Berk Yurtçu, hemen hemen her sektörün Covid 19 nedeniyle satış ve pazarlama faaliyetlerini dijitale taşıdığını ve bu dönüşümün firmalara yeni avantajlar ve pazar imkanları sunduğunu söyledi.

YOL HARİTASI ÇİZİYORUZ

Dijital mecralarda daha aktif yer almak ve e-ticaret yapmak isteyen firmalara yol gösterdiklerini dile getiren Berk Yurtçu, firmalara ücretsiz olarak dijital dönüşüm stratejisi hazırladıklarını ve bu strateji ışığında yol haritası çizdiklerini kaydetti. Yurtçu, "Dijital medya ve tanıtım sektöründe kurumsal çözümler sunuyoruz. Yerel ve ulusal birçok markanın da çözüm ortağıyız. Dijital medyanın iletişim ve tanıtım sektöründe önemi giderek artıyor. Hızı, ulaşılabilirliği ve interaktif kullanımı nedeniyle firmalar tarafından yoğun olarak tercih edilmeye başlandı" dedi. Yurtçu şunları söyledi: "Çünkü satışlarını artırma hedefinde olan tüm firmalar etkileşimi yüksek ve sonuç odaklı iletişim ve pazarlama faaliyetleri yürütmek istiyor. Burada doğru zamanda doğru mecrada ve doğru kitleye ulaşmak önem taşıyor. Bunu sağlamak için de dijital pazarlama ve sosyal medya ajanslarının çözüm ortaklığı daha da önem taşıyor. Yani dijital medya, firmalara rekabet avantajı sağlıyor."

TÜM SÜREÇLERDE VARIZ

Gif Ajans olarak dijital iletişimin tüm süreçlerinde bütünleşik yaklaşımla hizmet verdiklerini dile getiren Berk Yurtçu, "Firmaların öncelikli ihtiyaçlarını belirliyoruz. Daha sonra web sitesi, sosyal medya hesapları ve diğer araçlarla bir konu bütünlüğü oluşturarak, doğru mesajları hedef kitleyle buluşturuyoruz" dedi.



ETKİLİ ÇÖZÜMLER ÜRETİYORUZ

AJANS olarak, dijital medya stratejisi, web tasarımı, video prodüksiyon, dijital reklam, sosyal medya yönetimi, seo optimizasyonu, yazılım geliştirme ve Google AD's gibi pek çok iletişim aracının firmalar adına yönetimini sağladıklarını vurgulayan Yurtçu, "Bünyemizde çalışan danışmanlarımızın her biri farklı sektörde uzmanlaşmış durumda. Böylelikle müşterilerimizin ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkili çözümler de sunabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Tolga TEKİN