Üniversiteliler besiciligi seçti

TÜRKİYE Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkan Yardımcısı ve Milas Süt Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin, Milas Süt Birliği'nin desteği ile hayvancılık yapmaya başlayan üniversite mezunu genç üreticilerin, aile işletmelerine sahip çıkarak köyden kente olan göç dalgasını tersine çevirdiklerini söyledi. Milas Süt Birliği üyelerinin diplomalı genç üreticileri, geleceği hayvancılık ve tarımda gördüklerini söyledi. Hayvancılığa merakı olan üniversite mezunu gençleri, teşvik ettiklerini vurgulayan Gezgin, "Bu sayede birçok üniversite mezunu genç, Birliğimiz çatısı altında hayvancılılık yaparak, geçimini sağlıyor. Tüm üyelerimizin başarısı, bizleri gururlandırıyor" dedi.

VOLKAN YILDIZ (ÖZEL)