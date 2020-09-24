Yapılandırma talebi incelemeye alındı

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid 19 salgını ekonomiler üzerinde olumsuz etkiler yarattı, aylarca tüm dünyada hayat durdu. Bu süreçten en az etkilenen ülkelerden biri Türkiye olsa da özellikle hizmet sektörü ve küçük esnaftan hükümete borçlarının yeniden yapılandırılması konusunda talepler gelmeye başladı. Hizmet sektörü ve küçük esnaftan bu yönde talepler alan AK Parti de istekleri Kabine'ye iletti.

SON KARAR VERİLECEK

Önümüzdeki ay içinde bu yönde bir çalışma yapılması bekleniyor. Pandemi sürecini bir çok ülkeden çok daha hızlı atlatıp üretime ve istihdamı tekrar harekete geçiren Türkiye, her kesimin sıkıntılarını gidermeye çalışıyor. Bu kapsamda AK Parti teşkilatları ve milletvekillerine borçların yeniden yapılandırılması, üç aylık ertelemelerin sürelerinin daha da uzatılması yönünde talepler gelmeye başladı. Bu konuda en fazla talep küçük esnaftan geldi. Bu doğrultuda, vatandaşın sıkıntılarını giderecek bir yeniden yapılandırmaya ilişkin talepler hakkında Kabine'ye bilgi verildi. Hükümetin, önümüzdeki ay bu konuda bir çalışma yapması, talepleri karşılamanın mümkün olup olmadığına, yeni bir yapılandırma yapılıp yapılamayacağına, yapılacaksa çerçevesinin nasıl olacağına karar verilecek.



CANLANMA İLE BORÇLARIN ÖDENEBİLECEĞİ YENİ SİSTEM

ÖDEME sürelerinin uzatılmasıyla vatandaşın ekonomik canlanma ile birlikte borçlarını ödeyebileceği bir sistem üzerinde durulabileceği kaydediliyor. Üzerinde çalışılması beklenen ise sadece vergi ya da prim değil trafik cezalarından köprü geçiş cezalarına, kurumlar vergisine kadar tüm borçları ya da büyük bir bölümünü kapsaması. Kapsam dışı kalanların dahil edilmesi de önerildi.



TİCARET YAPANA VERGİ KOLAYLIĞI

VERGİ, resim ve harç istisnası belgelerine yönelik iş ve işlemlerin fiziksel ortamda oluşturulmasına ilişkin tanınan 6 aylık süre, 9 aya çıkarıldı. Ticaret Bakanlığı'nca ihracata ilişkin iki yönetmelikte değişikliğe gidildi. Önceki düzenleme, vergi, resim ve harç istisnası belgelerine ilişkin iş ve işlemlerin 31 Mart 2020'ye kadar fiziksel ortamda tekemmül ettirilebileceğini, gerekli görülmesi halinde bu sürenin Bakanlık tarafından 6 aya kadar uzatılabileceğini içeriyordu.



SÜRE 9 AYA ÇIKARILDI

Yapılan değişiklikle bu süre 9 ay olarak yeniden düzenlendi. Bakanlığın ihracata yönelik devlet yardımları kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) yaptığı destek ödemelerine ilişkin incelemeci kuruluşlar nezdindeki denetimleri Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı gerçekleştirecek. Denetimleri Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı yerine getirecek.

ZÜBEYDE YALÇIN