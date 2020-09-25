Gaziantep’te TEKNOFEST 2020 heyecanı

TÜRKİYE'NİN bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağının artırılmasının hedeflendiği, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, kapılarını bu kez Gaziantep'te açtı. Gaziantep'in ev sahipliğinde üçüncüsü gerçekleştirilen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali "TEKNOFEST 2020" başladı. TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerinin desteğiyle gerçekleştiriliyor. Teknolojinin kalbinin attığı festival, 25 Aralık Panoroma ve Kahramanlık Müzesi önünde kortej yürüyüşüyle başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile diğer yetkililer, Büyükşehir Belediyesi bandosu eşliğinde Gaziantep Kalesi girişine kadar yürüdü. Bakan Varank, "Gençlerimizin ilgisi gerçekten fazla, bu bizi memnun ediyor. İnşallah bu yılki festivalimizden sonra yarışmalarımızın çok daha fazla ilgiyle karşılanacağına inanıyoruz" diye konuştu.