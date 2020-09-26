Ege Üniversitesi deniz hıyarı üretim tesisi kurdu

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Uzakdoğu ülkelerine ihracatı artan, ancak doğadan toplanması nedeniyle av baskısıyla karşılaşan deniz hıyarını (patlıcanı) ticari yollarla üretmek için araştırmageliştirme pilot tesisi kurdu.

KOZMETİK VE TIP ALANI

'Ticari Ölçekli Deniz Hıyarı Yetiştiriciliğine Yönelik Kuluçkahane Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme' projesinin Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. M. Tolga Tolon yürütücülüğünde ve yatırımcı firma Rasim Mazlum Su Ürünleri firması ortaklığında fakültenin Urla Yerleşkesi'nde başladığı belirtildi. Doç. Dr. Tolon, gıda tüketiminin yanında kozmetik, tıp, alternatif tıp ve ilaç sanayinde de kullanılan deniz hıyarlarının başta Çin olmak üzere birçok Uzakdoğu ülkesi tarafından talep edildiğini belirtti. 70'ten fazla ülkede avcılığın yapıldığını belirten Doç. Dr. Tolon, "Henüz ticari anlamda yetiştiriciliği yapılmayan deniz hıyarları, denizlerimizde doğal kaynaklardan toplanıyor. Yüksek talep ve gelir kıskacında kalan doğal deniz hıyarı stoklarının korunması bakımından Akdeniz'e özgü ticari deniz hıyarları türlerinin yetiştiricilik potansiyelinin değerlendirilmesi oldukça önemli" dedi.





STAJ AVANTAJI GETİRECEK

Doç. Dr. M. Tolga Tolon Tolon, KOSGEB desteğiyle yürütülen proje ile ticari deniz hıyarı türlerinin anaç yönetimi, yumurta, larval ve genç dönem yetiştiriciliğine yönelik kuluçkahane ve yetiştiricilik teknolojilerinin geliştirilmesinin hedeflendiğini belirterek, "Yürütülen üretim ve yetiştiricilik faaliyetlerinde eğitim almak üzere 2021'den itibaren fakülte öğrencilerinin staj yapmasına olanak tanınabilmesinin yanında, uygulamalı eğitimde öğrencilerin yararlanabilecekleri yetiştiricilik laboratuvar ve tesisleri, üniversitemize kazandırılmış olacak. Larval yetiştiricilik araştırmaları için yeni araştırma laboratuvarının önümüzdeki aylarda tamamlanması bekleniyor" dedi.