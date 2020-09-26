Folkart’tan yatırım atağı

Yatırımlarını hızla sürdüren Folkart Yapı, Körfezin tam karşısında yükselmeye başlayan Folkart VEGA projesinin yoğun ilgi görmesi üzerine yanındaki araziyi de satın aldı. Folkart, bu arazide VEGA projesine uyumlu yeni bir konut projesi için düğmeye bastı, mimari ofisleri devreye soktu. Folkart Yapı, İzmir'in kalbinde 400 milyon liralık yatırımla yepyeni bir konut projesine daha imza atacak.

VEGA'YA YOĞUN İLGİ

Folkart VEGA'nın şu ana kadar yüzde 85'inin satıldığı belirtildi. VEGA'ya gösterilen yoğun ilgi nedeniyle; İzmirliler'e ve Türkiye'ye teşekkür eden Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak; Türkiye'nin en iyi mimarlık ofislerinin, yeni proje için çalışmaya başladıklarını bildirdi. Mesut Sancak, "Yeni projemiz, İzmir'e çok yakışacak bir proje olacak" diye konuştu. Sancak; şirketlerinin yatırım atağının süreceğini, önümüzdeki dönemde, yeni sürprizlere hazırlandıklarını belirtti. Folkart'ın Vega projesinde hala avantajlı fiyatlar ile son satışların sürdüğü bildirildi.