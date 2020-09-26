Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan vatandaşa tam destek mesajı

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan vatandaşa tam destek mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, pandemi sürecinde 200 günde yapılan ekonomik desteklere ilişkin, "Sağladığımız imkanlarla istikrarın sürmesi için milletimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz" dedi.

26.09.2020, 18:16 Güncelleme Tarihi: 26.09.2020,18:28