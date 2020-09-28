Huzurevlerine 3 yeni model

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaşlı vatandaşların daha iyi koşullarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için "site, avlu ve küçük ev tipi" olmak üzere 3 farklı tip huzurevi hizmet binası modelini yaygınlaştıracaklarını açıkladı. Toplam 4 bin 553 yaşlı Bakanlığa bağlı huzurevlerinden ücretsiz yararlanırken Bakan Selçuk, yaşlı vatandaşlara götürülen hizmetlerin kalitesini ve çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmalara devam ettiklerini belirtti. BAKAN Selçuk yeni modellere ilişkin şu bilgileri verdi: "Site tipi proje; bakıma ihtiyaç duymakta olan ve bedensel fonksiyonları zayıflamış yaşlılarımıza hizmet vermek amaçlı olarak tasarladığımız bir huzurevi modeli. Avlu tipi projeyi günlük işlerini kendi başına yerine getirebilen ve fiziksel hareketliliğe daha çok ihtiyaç duyan yaşlılarımız için planladık. Bu model, demans gibi bilişsel fonksiyonlarında bozulmalar meydana gelen yaşlılarımız için özel tasarlandı. Küçük ev tipi proje de daha bağımsız yaşlılarımızın kendilerine ait yaşam alanlarında günlük hayatlarını sürdürmelerine olanak tanıyan bir model." Bakan Selçuk, 2023 yılı sonuna kadar 53 huzurevini daha hizmete sunmayı planladıklarını sözlerine ekledi.