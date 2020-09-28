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Haberler Ekonomi İzmir turizmde cazibe merkezi olacak

turizmde cazibe merkezi olacak

İzmir turizmde cazibe merkezi olacak
Giriş Tarihi: 28.9.2020

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 27 Eylül Dünya Turizm Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Kültür ve Turizm Bakanlığımızca hazırlanan ve bölgemizdeki ilgili tüm taraf ve paydaşların yer aldığı Ege Turizm Merkezi- Çeşme Projesi bu faaliyetlerin önemli bir bölümünü teşkil etmektedir. Önümüzdeki dönemde İzmir ve hinterlandının ticaret, turizm ve lojistik altyapısında büyük bir atılım sağlayacak bu mega projenin de devreye girmesiyle bölgemizin bu alanlarda önemli bir cazibe merkezi olması öngörülmektedir" dedi. Salgının turizme etkilerinin azaltılması için konunun tüm taraflarının yoğun faaliyetlerde bulunduğunu aktaran Köşger, şunları söyledi:

ALDIĞI PAY ARTMALI
"Devletimizin turizmde yaşanan sorunları aşmak üzere uygulamaya koyduğu telafi edici tedbirlerle birlikte İzmir'in tanınırlığını, bilinirliğini ve marka kent değerini arttırmaya yönelik çaba ve gayretlere de devam edilmektedir. Bu gayretlerin yaşanan olumsuzlukların azaltılmasına ve turizmimize ivme kazandırarak dünya turizm pastasından daha fazla pay alabilmemize önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum."

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