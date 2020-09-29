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Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan "Ekonomik Güven Endeksi" açıklaması

Son dakika: 'tan "" açıklaması

Son dakika haberi... , 'nin bir önceki aya göre yüzde 3,1 artarak 88,5 değerine yükseldiğini belirterek, "Sağlam finansal altyapımızla güçlü yarınlara emin bir şekilde yürüyeceğiz" dedi.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Ekonomik Güven Endeksi açıklaması

29.09.2020, 10:29 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020,10:39

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni Ekonomi Programı öncesinde endekslerimiz güçlü gelmeye devam ediyor. Ekonomik Güven Endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,1 artarak 88,5 değerine yükseldi. Veriler gelecek adına kuvvetli mesajlar veriyor. Sağlam finansal altyapımızla güçlü yarınlara emin bir şekilde yürüyeceğiz" dedi.

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