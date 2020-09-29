Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Ekonomik Güven Endeksi açıklaması

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni Ekonomi Programı öncesinde endekslerimiz güçlü gelmeye devam ediyor. Ekonomik Güven Endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,1 artarak 88,5 değerine yükseldi. Veriler gelecek adına kuvvetli mesajlar veriyor. Sağlam finansal altyapımızla güçlü yarınlara emin bir şekilde yürüyeceğiz" dedi.
Yeni Ekonomi Programı öncesinde endekslerimiz güçlü gelmeye devam ediyor.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 29, 2020
Ekonomik Güven Endeksi bir önceki aya göre %3,1 artarak 88,5 değerine yükseldi. Veriler gelecek adına kuvvetli mesajlar veriyor. Sağlam finansal altyapımızla güçlü yarınlara emin bir şekilde yürüyeceğiz. pic.twitter.com/s62oIMlk3P
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