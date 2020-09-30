Hobi olarak başladı kendi işinin sahibi oldu

MANİSA'NIN Salihli ilçesinde hobi olarak geri dönüşüm malzemelerini hediyelik eşya ve çeşitli el işlerinde değerlendirip sanata dönüştüren girişimci Nagihan Ekici, bu sayede kendi işinin sahibi olma fırsatını yakaladı.

EVİNİ ATÖLYEYE ÇEVİRDİ

ÖZEL sektörde çalışırken, yakınlarına 13 yıl önce hobi olarak hediyelik eşyalar yapıp hediye ederek işe başlayan 2 çocuk annesi girişimci Nagihan Ekici, evini atölyeye çevirerek el işlerini geliştirdi. Özellikle evlerdeki eskiyen mobilyaların yanı sıra geri dönüşüm malzemelerinin değerlendirilerek sanat eserine dönüştüğü, ahşap boyamadan, nakışa kadar çeşitli el sanatlarında ürünlerin oluşturulduğu Hobi Market ve Tasarım Atölyesini açan Ekici, ahşap, polyester, hediyelik eşya ve lazer kesim ürünlerinin yer aldığını belirtti. Hobisini iş hayatına taşıyarak kendi işini kurduğunu anlatan Ekici, Bonibon Hobi Market adını verdiği iş yerinde daha fazla üretim yaparak, satışa sunduğunu belirtti.