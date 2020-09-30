Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Yeni Ekonomi Programı açıklaması: Kısa sürede hayata geçireceğiz

Bakan Albayrak, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Atacağımız adımların niteliğini artırmak için Eylül ayı Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantımızı gerçekleştirdik. 2023'e kadar uzanan Yeni Ekonomi Programı doğrultusunda sürdürülebilir finansal istikrar modelini aldığımız tedbirlerle kısa sürede hayata geçireceğiz" dedi.

Atacağımız adımların niteliğini artırmak için Eylül ayı Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantımızı gerçekleştirdik.



2023'e kadar uzanan Yeni Ekonomi Programı doğrultusunda sürdürülebilir finansal istikrar modelini aldığımız tedbirlerle kısa sürede hayata geçireceğiz. pic.twitter.com/mFiFoToSqG — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 30, 2020