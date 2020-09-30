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Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan "Yeni Ekonomi Programı" açıklaması: Kısa sürede hayata geçireceğiz

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı 'tan "" açıklaması: Kısa sürede hayata geçireceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı , doğrultusunda sürdürülebilir finansal istikrar modelini aldıkları tedbirlerle kısa sürede hayata geçireceklerini bildirdi.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Yeni Ekonomi Programı açıklaması: Kısa sürede hayata geçireceğiz

30.09.2020, 15:23 Güncelleme Tarihi: 30.09.2020,16:03

Bakan Albayrak, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Atacağımız adımların niteliğini artırmak için Eylül ayı Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantımızı gerçekleştirdik. 2023'e kadar uzanan Yeni Ekonomi Programı doğrultusunda sürdürülebilir finansal istikrar modelini aldığımız tedbirlerle kısa sürede hayata geçireceğiz" dedi.

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