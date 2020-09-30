TMSF şirketleri yüzde 50 büyüttü

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, Royal Halı üretim hattında düzenlediği basın toplantısında, 15 Temmuz'dan sonra Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) aidiyeti ve iltisakı tespit edilen bazı şahıslara ait varlıkların TMSF tarafından yönetilmesine karar verildiğini hatırlattı. Şirketlerin ekonomiye kazandırılması için çalışmalar yürüttüklerini belirten Gülal, "Bu anlamda an itibarıyla TMSF kayyumuyla yönetilen 810 şirket var. Bunların 30 Haziran 2020 itibarıyla öz kaynak büyüklüğü 26,7 milyar lira. Şirketlerin aktif büyüklüğü de 63,4 milyar lira, çalışan sayıları da 40 bin 373. Bunlar bize milletimizin emaneti. Devraldığımız günden bu yana şirketler aktif olarak yüzde 50 seviyesinde büyüdüler" diye konuştu.

GRUBUN İÇİ BOŞALTILMIŞTI

Naksan Grubu'na ait 43 şirkete Eylül 2016'da TMSF'nin kayyum olarak atandığını belirten Gülal, fabrikaları çalıştırdıklarını ve buraların ekonomiye değer katmaya başladığını dile getirdi. Bu grubun Naksan Plastik, Royal Halı gibi önemli firmalarının ihalesini yapacaklarını anlatan Gülal, şöyle konuştu: "Bu grup, içi boşaltılmış bir gruptu. Yani bugün itibarıyla 2,8 milyar lira bankalara borcu var. 433 milyon avroluk kredi ile birlikte borç 7,2 milyar lira oluyor. Yani aslında finansal olarak bu yapının sürdürülebilir olma ihtimali yok. Biz devraldığımızda burası aktif olarak 8,4 milyar lira seviyesindeydi grup olarak, bugün itibarıyla da 12,6 milyar lira seviyesinde. Burası hemen hemen yüzde 50 seviyesinde büyüdü ama biz burayı TİP koruması altında çalıştırdık. Yani özel bir yetkiyle faaliyetleri sürdürdük. Borçlarını ödemediğimiz için öz kaynakları da ister istemez eriyor. Burada an itibarıyla 3 bin 578 kişi çalışıyor. Bu grubun 30 Haziran 2020 itibarıyla cirosu yaklaşık olarak 995 milyon lira."



NAKSAN GRUBUNA YATIRIMCI ILGISI

EĞER biz bu şirketleri TİP koruması altına almasaydık bugün Naksan diye bir grup olmayacaktı" diyen Gülal, sözlerini şöyle sürdürdü: "Naksan Plastik'in ihalesini 20 Ekim'de yapacağız. Yerli ve yabancı birçok yatırımcı bu şirketle ilgileniyor. 1,2 milyar lira muammen bedelle ihalesi yapılacak. Royal Halı'nın ihalesi de ayın 6'sında. Nakpilsa'yı 315 milyon liraya, Royal Halı'yı da 353 milyon liraya ihaleye çıkardık. Naksan Grubu'nda satmayı planladığımız 5 tesis bulunuyor."

Metin BURMALI