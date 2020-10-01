‘300 fabrika’ iddialarına “yerinde” yanıt

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın TEKNOFEST için geldiği Gaziantep'te 300 fabrikanın toplu açılış törenini gerçekleştirmesinin ardından tesislerin yeni olmadığına ilişkin iddialar ortaya atılınca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan "Türk sanayisinin gücünü yerinde görmek isteyenlere Gaziantep OSB'nin kapıları açık." daveti geldi. Varank, sosyal medya hesabında, "Lokanta, eczane ve market dediğiniz o üç yatırım burada. Yalnızca bu üç tesiste 55 bin metrekare kapalı alan, 170 milyon lira yatırım ve 444 istihdam var. Türk sanayicisine, girişimcisine bu kadar yabancı olan bir ana muhalefet partisinin yatırımdan anladığı en fazla heykel olabilir." ifadelerini kullanarak, kurulan tesislerin fotoğraflarını paylaştı. Gaziantep'te SGK'lı çalışan sayısının Haziranda 408 bin 866'ya yükseldiği belirtildi.