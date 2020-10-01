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Finansal istikrar modelini kısa sürede hayata geçireceğiz

Finansal istikrar modelini kısa sürede hayata geçireceğiz
Giriş Tarihi: 1.10.2020

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısına ilişkin paylaşımda bulundu. Atılacak adımların niteliğini artırmak için eylül ayı FİKKO toplantısını gerçekleştirdiklerini aktaran Albayrak, "2023'e kadar uzanan Yeni Ekonomi Programı (YEP) doğrultusunda sürdürülebilir finansal istikrar modelini aldığımız tedbirlerle kısa sürede hayata geçireceğiz." ifadesini kullandı.

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