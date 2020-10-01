Vergiler indirildi dolar düştü

Döviz ve altın alım işlemlerinden alınan ve geçtiğimiz Mayıs ayında yüzde 1'e yükseltilen banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) yeniden binde 2'ye indirildi. Bu arada Türk lirası mevduatlarının faiz getirisinden yapılan vergi kesintisi düşürüldü. Türk lirası mevduatlara ödenen faizlerden, vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplar için yüzde 15'lik kesinti yüzde 5'e, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 12'lik kesinti yüzde 3'e düşürüldü. 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 olan kesinti oranı ise sıfırlandı. Katılım bankalarınca katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarında ise bu oranlar vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplar için yüzde 5, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 3 olarak uygulanacak. Analistler, TL mevduat faizlerinden alınan stopaj oranlarının düşürülmesiyle, TL mevduat yatırımlarının özellikle döviz mevduata göre çok daha avantajlı bir duruma geleceğini, bu süreçte tasarrufların belli bir tutarının döviz mevduat hesaplarından TL mevduatlara geçiş yapmasının bekleneceğini belirtti.