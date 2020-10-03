Ücretsiz izin için 800 milyon liralık destek

HÜKÜMET, sosyal reçetelerle toplumun tüm kesimlerine ulaşmaya devam ederken Kovid-19 salgını nedeniyle ücretsiz izne çıkarılan yaklaşık 680 bin çalışan için de yaklaşık 800 milyon liralık maaş desteği sağlandı. Ücretsiz izne ayrılan işçiler İşsizlik Fonu'ndan aylık bin 170 lira destek alıyor. Eylül ayı nakdi ücret desteği ödemelerine göre yaklaşık 680 bin kişi ücretsiz izne çıkarıldı. Uygulama üç ay ile başladı 31 Ekim'e uzatıldı, gelecek yıl haziran sonuna kadar uzatılabilecek.



ÇOĞUNLUĞU VAZGEÇTİ

AİLE, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre bugün itibariyle 2 milyon kişi nakdi ücret desteğinden yararlanırken, 4.4 milyar lira ödeme yapıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk normalleşme süreciyle birlikte kısa çalışma ödeneğinden büyük bir oranda vazgeçildiğini söyledi. Eylül ayında 2.3 milyon çalışan için kısa çalışma talebinde bulunulmadı. Nakdi ücret desteğinden yararlananların önemli bölümünü ücretsiz izne çıkanlar oluşturdu. 1170 lira brüt asgari ücretin yüzde 40'ına, net asgari ücretin de yüzde 50'sine karşılık geliyor. Bazı işyerlerinde ücretsiz izin uygulaması işyeri faaliyete başlamadığı için sürdürülüyor, bazılarında da çalışanların bir kısmı ücretsiz izinde bulunuyor.



ŞİKAYET YAŞANMADI

SENDİKALAR ücretsiz izin konusunda bugüne kadar şikâyet yaşanmadığına dikkat çekerken, uygulamanın salgınla mücadele süreciyle sınırlı tutulmasını istiyor. Mevcut uygulamada ücretsiz izindeki bir işçi başka bir işte çalışırsa işveren tarafından işten çıkarılabiliyor. Sendikalar, bu mağduriyetin giderilmesi için ücretsiz izindeki işçinin geçici olarak başka bir işte çalışması halinde işverenin haklı fesih yapamayacağına dair düzenleme yapılması gerektiğini savunuyor. İş Kanunu'na göre işçi yazılı rızası olmadan ücretsiz izne çıkarılamıyor. Zorla çıkarılması durumunda bunu haklı fesih sebebi yaparak iş akdini feshettiğinde kıdem tazminatını alarak ayrılabiliyor.



SOSYAL YARDIMLAR KESINTISIZ SÜRÜYOR

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, binin üzerinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına 186.8 milyon lira kaynak aktardıklarını açıkladı. Bakan Selçuk, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan yardımların yanı sıra salgın dolayısıyla "dönemsel muhtaçlık" kriterleri taşıyan kişilere de yardımda bulunduklarını anımsattı. Selçuk, aktarılan kaynakla hem sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının mali imkânlarını güçlendirdiklerini hem de vatandaşların ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkin şekilde yanıt verdiklerini söyledi. Vakıflar kanalıyla gönderilen ödenekler, dezavantajlı durumdaki vatandaşların ve hanelerin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılıyor.

Hazal ATEŞ