Konut kredilerindeki artış 80 milyar liraya yaklaştı

KONUT kredilerindeki artış 9 ayda 80 milyar liraya dayandı. Kamu bankaları öncülüğünde başlatılan düşük maliyetli kredi imkanları yılın üçüncü çeyreğinde hem satışlara hem de konut kredi hacmine yansıdı. Bu dönemde Türk bankacılık sektörünün konut kredi bakiyesi ve konut satışları rekor kırdı.



GÜÇLÜ BÜYÜME GÖRÜLDÜ

KAMU bankalarının haziran ayında konut kredi faiz oranlarını tarihin en düşük seviyesine çekmesi, inşaat sektöründe de canlanmayı beraberinde getirdi. Haziran ayından itibaren konut kredilerinde güçlü büyüme görüldü. Konut kredilerindeki temmuzda lira düzeyinde gerçekleşti. İki aylık dönemde konut kredilerindeki artış 50 milyar liranın üzerine çıktı. Ağustos ve eylül aylarında konut kredi faiz oranlarındaki yukarı yönlü hareketin etkisiyle konut kredileri bir miktar ivme kaybetti. Ağustos kredilerindeki artış sırasıyla 12,5 milyar ve 2,9 milyar lira oldu. Yılın 9 aylık döneminde konut kredi bakiyesinde 78,4 milyar lirayla tüm zamanların en yüksek artışı görüldü. Konut kredi bakiyesi eylül sonu itibarıyla 277 milyar 129 milyon liraya ulaştı.



İPOTEKLİ SATIŞLAR 250 BİNİ GEÇEBELİR

YILIN ilk çeyreğinde 130 bin sınırına yükselen ipotekli konut satışı, ikinci çeyrekte 140 bin adete dayandı. Sektör temsilcileri, temmuz ve ağustos aylarında 206 binin üzerine çıkan ipotekli konut satışının üçüncü çeyreği 250 binin üzerinde tamamlayacağını tahmin ediyor.