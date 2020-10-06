Güzelbahçe’ye modern bir balık çarşısı yakışır

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde, 1996 yılında dönemin belediye başkanı Hülya Yarbuz tarafından Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol sonucu Hazine arazisi üzerine kurulan balıkçı barınağı ile ilgili tartışmalar sürüyor. 18 adet balık satış yeri ve deniz manzaralı restoranların bulunduğu kompleks konusunda belediye ile Milli Emlak arasında imzalanan protokolün 2016 yılından sonra yenilenmemesi esnafı tedirgin ederken balıkçı barınağının geleceği ilçede merak konusu oldu.

YENİDEN ALMAYA TALİBİZ

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, protokolün yenilenerek balıkçı barınaklarının yeniden belediyeye verilmesini isterken, AK Parti Güzelbahçe İlçe Başkanı Ali Eşref Demir, alanda belediyenin hiçbir yetkisinin kalmadığını söyledi. Barınaklar konusunda en dikkat çekici öneri ise İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı ve İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şahin Çakan'dan geldi. Balıkçı barınaklarındaki tesislerin yıkılarak güzel bir projeyle yepyeni bir balık çarşısı yapılması önerisinde bulunan Çakan, "Güzelbahçe'ye güzel bir balık çarşısı yakışır. Bunu yenilenebilir bir projeyle İzmir'e kazandırabiliriz. Karşıyaka ve Konak'ta böyle bir balık çarşısı yapılmaya çalışılırken ve korona salgınında balığın insan sağlığı üzerindeki önemi artarken elimizdeki bu yerin kıymetini iyi bilmeliyiz" diye konuştu.

ÖNCE BORCUNU ÖDESİN

24 yıldır dükkanlardan alınan kiralar belediye tarafından ecrimisil bedeli olarak vergi dairesine ödenirken, 4 yıldan bu yana sözleşmenin yenilenmemesi merak konusu haline geldi. Güzelbahçe Belediye Başkanı İnce, protokolün süresinin bitip bitmediğinin tartışmalı bir konu olduğunu ancak esnaf ile belediye arasındaki kira akitlerinin devam ettiğini söyledi. Hukuka ve devletin vereceği karara saygılı olduklarını belirten İnce, "Bu tesislerle ilgili tahliye yetkisi kaymakamlıktadır. Buradaki arsa Hazineye, üst yapılar ise belediyeye aittir. Bizde bu yapıların ruhsatları da mevcut. Hazineden satış isteyebiliriz. Bu malları biz almak istiyoruz. İmar affından sonra Hazineden talep ettik ve bedeli neyse ödeyeceğimizi söyledik. Kira sözleşmeleri dolduğunda bu üst yapıları yeniden ihaleye çıkarma hakkımız var. Hazineden satın alıp yeniden kiracılarımıza ihale etmek istiyoruz" dedi. AK Parti Güzelbahçe İlçe Başkanı Ali Eşref Demir ise 2016 yılından itibaren belediyenin balıkçı barınaklarında hiçbir hakkı ve bağlantısı kalmadığını söyledi. Demir, "Milli Emlak ve Çevre Şehircilik il müdürümüz ile görüşmemizde burasının 2016 yılından itibaren belediyeden tasfiye edildiğini ve Milli Emlak bünyesine geçtiği söylendi. Belediye şu anda oradaki insanlara burayı tahliye edeceğini ve ihaleden sonra yeni sahiplerine verileceğini söylüyor. Ama böyle bir hakka sahip değiller. Belediyenin hala bu tesislerle ilgili Milli Emlak müdürlüğüne borcu var. Belediye önce bu borçlarını ödesin. Şu anda Çevre İl müdürlüğünden gelecek sonucu bekliyoruz. Esnafımız rahat olsun. Belediye burayı hiçbir şekilde yıkamaz ve kimseyi buradan tahliye edemez" diye konuştu.



ÖNERİMİZ DEĞERLENDİRİLSİN

İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, "Güzelbahçe'deki barınaklar ve tesisler yıkılarak yepyeni bir balık çarşısı kente kazandırılmalı. İki kurum ortak bir çözüme gitmeli. Bu güzel alan yıllardır İzmir'in simgesi haline geldi. Buradaki esnafımız bu güzelliği yaşatıyor. Ancak bizler bu alanın daha modern, çağdaş bir balıkçı çarşısı olmasını isteriz. Bu önerimizin yetkililerce değerlendirilmesini istiyoruz" dedi.

Tolga TEKİN