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Atalık tohumlardan düşük glütenli makarna üretiyor

'in Manyas ilçesindeki imalathanesinde çalışanlarıyla çeşit çeşit makarnalar üreten kadın girişimci Serap Karakaş, down sendromlu, otizm teşhisi konulmuş, epilepsi atakları fazla olan çocuklar için de özel makarnalar yapıyor.

Atalık tohumlardan düşük glütenli makarna üretiyor
Giriş Tarihi: 7.10.2020

KOSGEB desteğiyle 2015 yılında kırsal Kulak Mahallesi'nde kurduğu imalathanesinde üretim yapan 56 yaşındaki Karakaş, un temini için kullandıkları atalık tohumları özel ürettiklerini ifade etti.

'MASUM BUĞDAYLAR'

ÖZEL gereksinimli çocuklara yönelik çalışmalarını anlatan Karakaş, "Türkiye florasında eski tarihlerden beri kendi yerlerinde, rakımlarda yetişen ve belli soğuklamaları isteyen buğdayları biliyoruz. Bunların bilgilerini araştırma enstitülerinden alıyoruz. Daha sonra İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri vasıtasıyla üreticileri tespit ediyoruz. Bu tohumlar glüteni düşük olduğu varsayılan, verim olarak herhangi bir müdahalede bulunulmayan masum buğdaylardır. Bunlar çocuklar için doktor tavsiyesi olan buğdaylardır" dedi. Karakaş, ürünlerinde endüstriyel tuz tercih etmediklerini, kaz ve ördek yumurtası kullandıklarını da sözlerine ekledi.

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