Oğlundan aldığı fikirle akıllı maske üretimine geçti

VAN'DA yerli bir yazılım şirketi tarafından geliştirilen akıllı maskenin seri üretimi için hazırlıklar tamamlandı. Ürettikleri maskeyle ilgili bilgi veren şirketin genel müdürü Mustafa Çalış, "Böyle bir modüler yapıya sahip maske dünyanın hiçbir yerinde yok çünkü bu maske, verileri alıp merkeze iletebiliyor." dedi. Çalış, "Dünyanın birçok yerinde birçok sektöre hitap eden bir maske hazırladık. Bu maske; maden sektörü, kimyasal fabrikalar, itfaiyeler, laboratuvarlar ve hastaneler gibi birçok sektörde de kullanılabilecek yapıya sahip. Fikri oğlum verdi, ben hayata geçirdim" dedi.



NASIL ÇALIŞIYOR?

MODÜLER akıllı maske; ağız maskesi, gözlük, dijital ölçer ve nano örtü olmak üzere 4 parçadan oluşuyor. Teklink Telekom A.Ş, önümüzdeki günlerde farklı sektörlerde kullanılmak üzere seri üretime başlayacak. Kömür ve maden ocakları, itfaiyeler, kimyasal fabrikalar, laboratuvarlar, petrol şirketleri ve hastanelerde kullanılabilecek. Ateş nabız tansiyon atılan adım ortamdaki zehirli gazı ölçerek kurulan internet ağıyla merkeze bilgi verebilecek.