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Haberler Ekonomi SİHA kameraları seri üretilecek

kameraları seri üretilecek

Başkanı Demir, yerli ve milli sanayinin ambargoya aldırmadan yoluna devam ettiğini belirterek, “’larımıza takılıp kullanıma alınacak CATS kameralarımızın seri üretimine başlanıyor” diye konuştu.

SİHA kameraları seri üretilecek
Giriş Tarihi: 7.10.2020

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, savunma sanayisinin engelleme ve ambargo kararlarına aldırmadan yoluna devam ettiğini vurguladı. Emeği geçenlere teşekkür eden Demir, "SİHA'larımıza takılıp kullanıma alınacak CATS kameralarımız seri üretime geçiyor" değerlendirmesinde bulundu. Demir, ASELSAN'da bir üst modeli geliştirme çabalarının da hızlanarak devam ettiğini kaydetti. Son olarak Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne, Ermeni işgali altındaki Dağlık Karabağ bölgesinde devam eden çatışmalarda kullanıldığı iddiası ile ülkesinin bazı teknolojiler için Türkiye'ye verdiği ihracat iznini geçici olarak durdurduğunu açıklamıştı.

8 ÜLKEYLE GÖRÜŞME
Türkiye'nin son 17 yılda yazdığı savunma sanayi destanının en kritik bileşenlerinden olan İHA ve SİHA'lar dost ve müttefik ülkelerin savunmasını güçlendiriyor. Türkiye'nin terörle mücadelesinde göz dolduran SİHA'lar, topraklarını Ermenistan işgalinden kurtarmak için savaşan kardeş Azerbaycan ordusunun gücüne güç kattı. Mehmetçiğin keskin gözü olan yerli üretim İHA ve SİHA'ları dost ve müttefik ülkeler de envanterine katmak istiyor. Bu kapsamda İHA ve SİHA ihracatı konusunda 8 ülkeyle görüşmeler gerçekleştiriliyor.

UKRAYNA ALACAK
Suriye ve Libya'da "Pantsir Avcısı" unvanını alan Bayraktar SİHA'lar, son iki günde Ermenistan ordusuna ait 30'dan fazla hava savunma sistemini imha ederek yeniden dünya gündemine oturdu. Ukrayna devletine ait savunma sanayi firması Ukrspetsexport'in CEO'su Vadsim Nozdri, "Ukrayna Savunma Bakanlığı, silahlı kuvvetler için 48 adet yeni Bayraktar TB-2 satın almayı planlıyor" ifadelerini kullandı.

BAYRAKTAR'IN HAVA ARACI SIRBISTAN'IN RADARINDA
SIRBİSTAN Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkesinin kendi hava sahalarını ve topraklarını kendileri savunmak ve korumak istediklerini belirterek İHA sistemlerinin pahalı, ancak oldukça akıllıca yatırımlar olduğunu söyledi. Vucic, "Bahsi geçen insansız hava araçları oldukça iyi. Türk üreticilerin hakkını vermem gerekiyor" dedi.

BETÜL USTA

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