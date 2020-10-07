Toplum sağlığı için işbirliği yapıyorlar

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, İzmir Pide ve Gevrek İmalatçıları Odası Başkanı Mehmet Şükrü Erişen'e ziyarette bulundu. Ziyarette oda yöneticileri Başkan Arda'ya, Gaziemir ilçesinde faaliyet gösteren üyelerinin yaşadıkları sıkıntıları ve bazı konulardaki beklentilerini dile getirdi.

TEK TİP SATIŞ NOKTASI

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın esnaf sanatkarlara samimi yaklaşımlarda bulunduğuna dikkat çeken Oda Başkanı Mehmet Şükrü Erişen, "Bu durum üyelerimiz kadar ilçe halkının da yararına oluyor. Örneğin uzun süredir sürdürdüğümüz tek tip gevrek satış büfeleri aracılığıyla ilçe halkına kaliteli ve hijyenik koşullarda hizmet veriyoruz. Gevrek, boyoz ve benzeri ürünler, özel olarak hazırlanan modern görünümlü satış noktalarımızda temiz bir ortamda halka sunuluyor. Hem toplum sağlığını destekleyen hem de kayıtdışı ve seyyarı önleyen örnek bir çalışma. Konak ve Karabağlar belediyeleri ile de aynı çalışmaları yürütüyoruz. Esnaf, belediye ve halk memnun" diye konuştu. Başkan Arda'ya ilçede faaliyet gösteren pide salonları, gevrek fırınlarına ilişkin diğer beklentilerini de aktardıklarını belirten Erişen, "Her sorunun üstesinden el birliği ile geleceğimize inanıyoruz. Çünkü Halil Arda gerçekten de esnaf ile çalışmayı seven, bu şekilde de Gaziemir halkına verilen hizmet kalitesinin çıtasını yukarılara taşıyan başarılı bir idarecimiz. Camiamıza verdiği katkılardan dolayı teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.



ORTAK ÇALISMALAR YAPILMASI GEREKIR

ESNAF sanatkarların toplumda ekonomik ve sosyal işlevler üstlendiğini hatırlatan Belediye Başkanı Arda ise, "Esnaf sanatkarlar çalışanları ve aileleri ile toplum içinde sayısal üstünlüğe sahip bir kesim. Böyle bir camia ile uyumlu çalışmalar gerçekleştirmek, doğal olarak halkın beklentilerini de karşılıyor. Ekonomik faaliyetleri ile, olgun tavırları ve yaşattıkları dayanışma ruhu ile Türk toplumunun esnaf işletmelerine gerçekten ihtiyacı var. Yerel yönetimler verdikleri hizmetin daha verimli olması için esnaf kesimi ile ortak çalışmalar yapmalıdır" dedi. Ziyaretin sonunda günün anısına Oda Başkanı Erişen, Belediye Başkanı Arda'ya teşekkür plaketi sundu.