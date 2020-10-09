Ege ve Akdeniz İstanbul’u solladı

Koronavirüs salgınından sonra Ege ve Akdeniz'de gayrimenkule talep daha da arttı. Mart ayında başlayan ve Haziran ayına kadar süren dönemde pandeminin etkisinin azalmasıyla yasaklar kalkar kalkmaz yazlık bölgelere akın edenler online çalışma ve online eğitimin devam etmesiyle bu bölgelerde kaldılar. Bu talep kıyı bölgelerindeki gayrimenkul fiyat ve taleplerini de oldukça etkiledi. ProjEkspert Gayrimenkul kurucusu Emel Akbaş İdikut, en yoğun talep ve göç alan bölgelerin başında olan Bodrum'da Ocak 2020 ile Ağustos 2020 arasında genel ortalamada yüzde 20'nin, yeni projelerde ise yüzde 40'ın üzerinde fiyat artışları yaşandığını söyledi.

İZMİR'DE YÜZDE 20 ARTIŞ

BAZI bölgelerdeki metrekare birim fiyatlarının İstanbul fiyatlarını geride bıraktığını ifade eden İdikut, "Firmalar talebi karşılamak adına yeni etaplar, yeni projeler üretme yarışındalar. Gayrimenkul talebinin pik yaptığı bir diğer lokasyon da Antalya oldu. Antalya'da konut fiyatları Ocak-Ağustos döneminde genel ortalamada yüzde 20 civarında artarken, yeni projelerde yüzde 40'a varan artışlar yaşandı" diye konuştu. İzmir'in de yoğun talep alan bölgeler arasında olduğunu vurgulayan İdikut, "Uzun süredir bekleyen konut stoğu pandeminin hemen arkasından önemli ölçüde erimiş oldu. İzmir'de yılbaşından itibaren genel ortalamada yüzde 17, yeni projelerde yüzde 20'nin üzerinde fiyat artışları yaşandı" dedi.