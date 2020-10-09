FOLKART yeni vega için düğmeye bastı

FOLKART Yapı, yatırımlarını hızla sürdürüyor. İzmir'de körfezin tam karşısında yükselmeye başlayan Folkart Vega projesinin yoğun ilgi görmesi ve yüzde 85'inin satılması üzerine, şirket projenin yanındaki araziyi de satın aldı. Folkart, bu arazide Vega projesine uyumlu yeni bir konut projesi için düğmeye bastı. Folkart'ın yeni projesi, İzmir Yeni Kent Merkezi'nin Liman arkası konumundaki Folkart Vega'nın hemen yanındaki alanda inşa edilecek. Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, Türkiye'nin en iyi mimarlık ofislerinin, yeni proje için çalışmaya başladıklarını belirterek, "Yeni projemiz, yine komşusu Folkart Vega ile uyum sağlayacak bir anlayışla, çevreci yaşam alanlarının öne çıktığı bir yaklaşım eşliğinde, İzmir'e çok yakışacak bir proje olacak. Çok değerli mimarlık ofisleri, şimdiden proje için çalışmaya başladı" dedi.



YATIRIMCI KAZANIYOR



Mesut Sancak, Folkart'ın tüm projelerinde yatırımcılar için huzurlu, güvenli ve kazançlı bir gelecek vadettiğini vurgulayarak, inşaat maliyetlerindeki ciddi artışa rağmen Vega projesinde hala avantajlı fiyatlarla son satışların sürdüğünü belirtti. Folkart'ın geçtiğimiz aylarda Türkiye İtibar Akademisi tarafından en itibarlı markalardan biri seçildiğini ifade eden Mesut Sancak, yatırım ataklarının süreceğini ve önümüzdeki dönemde yeni sürprizlere hazırlandıklarını söyledi.



TESLİM 2021'DE

ADINI Lir takım yıldızındaki en parlak yıldızdan alan Folkart Vega, Alsancak ile Halkapınar arasında, İzmir Körfezi'nin tam karşısında 843 konut ve 53 ticari alandan oluşuyor. Projenin 2021 yılının sonunda teslim edilmesi planlanıyor. Yeni teknolojiyle, temel ve zemin çalışmasından sonra hızla yükselmeye başlayan Vega projesi, her noktasından panoramik körfez manzarasına sahip bir yaklaşımla hayata geçiyor.