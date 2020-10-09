Kuruttuğu meyveler 30 kadının geçim kaynağı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde bir kadın girişimci, bahçesinde başladığı kurutulmuş meyve ve sebze üretiminde 30 kadının çalıştığı, 100 ton kapasiteli tesis kurmayı başardı. Kuyucak'a bağlı kırsal Kurtuluş mahallesinde yaşayan iki çocuk annesi 37 yaşındaki Yasemin Korkut, babasına ait bahçeden topladığı inciri kurutarak sosyal medya üzerinden satmaya başladı. Kuru incire talebin artmasıyla Korkut, bu ürünün pestil ve reçelini de yapıp satışa sundu. İşini büyütmek isteyen Korkut, ananas, muz, limon, kivi, portakal, mandalina, patlıcan ve biber gibi ürünleri de kurutmayı denedi. Ürünlerin beğeni kazanması üzerine Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün 'Genç Kadınlar Güçleniyor' yarışmasına katılan Korkut, projesiyle ikinci oldu.

İHRACATA HAZIRLANIYOR

KOSGEB'den aldığı 100 bin liralık hibe desteğiyle işe koyulan Korkut, soğuk hava deposunun da bulunduğu 200 metrekarelik bir tesis kurdu, köyde yaşayan 30 arkadaşını iş sahibi yaptı. Türkiye'nin dört bir yanına mahallenin eski ismi olan 'Bilara' markasıyla yaklaşık 50 çeşit ürün gönderen Korkut, Almanya'dan gelen siparişle ihracata başlamaya hazırlanıyor.

DAHA BÜYÜK TESİS ŞART

İşe incirle başladıklarını, çevredekilerin beğenmesi üzerine akıllarına gelen tüm meyve ve sebzeleri doğal yollarla kurutmaya başladıklarını anlatan Korkut, "İç pazarda çok fazla talep var ve bunlara yetişmekte zorlanıyoruz. Yurtdışından da talepler gelmeye başladı ama ben emin adımlarla ilerlemek istiyorum. Bu tesis bize yetmeyecek. 800 metrekarelik bir tesis düşüncemiz var" diye konuştu.



"GİRİSİMCİ KADINLAR GURUR KAYNAGIMIZ"

Başarılı kadın girişimci Yasemin Korkut'un işletmesini ziyaret eden AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, "KOSGEB desteği ile iş yerini açarak ekonomiye katkıda bulunan Yasemin Korkut'u tebrik ediyorum. Yasemin Hanım gibi 'Güçlü ve Üreten Türkiye' hedefimiz için ideallerinin peşinden koşan, üretici ve girişimci ruhlu kadınlarımızın başarısıyla gurur duyuyoruz. Devletimiz her alanda olduğu gibi girişimci kadınlarımıza da her türlü desteği vermeye devam ediyor" diye konuştu.

Kazım YÖRÜKCE