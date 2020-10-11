Özdilek hipermarketlerde ikinci ürüne yüzde 50 indirim

ÖZDİLEK hipermarketlerde, bu hafta sonuna özel, tüm bakliyat gruplarında 2'nci ürün yüzde 50 indirimli olarak satışa sunuluyor. Bugün de devam edecek olan kampanya kapsamında, kuru gıda reyonunda yer alan besleyici ve lezzetli bakliyatlar arasında kuru fasulyeden nohuta, bakladan mercimek çeşitlerine kadar pek çok seçenek kullanıcıları bekliyor. SuperFresh pizza çeşitlerinde de ürünlerden ikincisi yine yüzde 50 indirim fırsatı ile Özdilek hipermarketlerde bugün satışa sunulacak. Hafta sonu keyif yapmak isteyenler için pratik olarak çabucak hazırlanabilecek lezzetli pizzalar, uygun fiyatlarıyla da tüketicileri sevindirecek. Dünya klasiklerinden en güncel kitaplara, çok satanlar listesinden resimli çocuk kitaplarına kadar kitapseverlerin büyük ilgi göstermesi beklenen ikinci kitabı alana yüzde 50 indirim fırsatı da 31 Ekim tarihine kadar Özdilek'lerde ziyaretçileri bekliyor.