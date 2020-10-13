3 yıllık yatırım rotası netleşti

YENİ Ekonomi Programı'nın ardından üç yıllık mali plan, bütçe çağrısı ve Cumhurbaşkanlığı yatırım programı hazırlık genelgesi de yayımlandı. Mali plana göre, harcama önceliğinde toplumun beklentilerine odaklanılacak, teşvik ve desteklerin etkinliği arttırılacak. Vatandaşın refah ve mutluluğunu daha üst seviyelere çıkarma amacıyla hazırlanan yatırım programına göre yeni dönemde iş, üretim, yatırım ve yaşam ortamını iyileştiren altyapı yatırımlarına öncelik verilecek.



ÖNCELİKLER BELİRLENDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı'nca hazırlanan mali planda üretim, ihracat, finansal istikrara dayalı ekonomik dönüşümün yol haritası ortaya kondu. Genelgeyle de üç yıllık dönemde kamu kaynaklarının kullanılacağı öncelikli sektörler ve projeler netleşti. Yerli ham maddenin değerlendirilmesine yönelik projelere, savunma sanayii projelerine, yerli ve özgün raylı sistem araçları ve hava araçlarının geliştirilmesine öncelik verilecek. İstihdam ve çalışma hayatı alanında, iş kazaları ve meslek hastalıklarının sağlıklı ve güvenilir bir şekilde izlenebilmesini sağlayan bir sistemin oluşturulmasına kaynak ayrılacak. Nitelikli insan gücü ve güçlü toplum hedefiyle ilgili projeler öncelikli yatırım programında yer alacak.



İSTİHDAM DESTEKLENİYOR

Özellikle iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri olmak üzere aktif iş gücü programlarının daha etkin kullanımının sağlanmasına, iş gücü piyasasında dezavantajlı olan kadın, genç ve göç ederek Türkiye'ye gelen kesimlerin iş gücü piyasasına katılımının sağlanmasına yönelik yatırım projeleri desteklenecek.



DOĞALGAZ ARAMALARI DEVAM EDECEK



MADENCILIKTE, enerji sektörü ve imalat sanayisine girdi temin eden üretime yönelik, kömür, petrol, doğal gaz ve jeotermal kaynaklar ve rezervi tükenmekte olan madenlerin aranmasına yönelik projeler öncelikli olarak değerlendirilecek.



BAŞTA nükleer ve yenilenebilir enerji olmak üzere yerli ve özgün enerji teknolojileri geliştirme amaçlı yatırımlara öncelik sağlanacak. Doğal gaz iletim ve dağıtım ağını ülke sathında genişletecek yatırımlara devam edilecek. Plandaki tahminlere göre, bütçe gelirleri gelecek yıl net 1 trilyon 101 milyar 146 milyon lira olacak.

Hazal ATEŞ