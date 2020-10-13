Hileli mal üretip satana 5 yıl hapis cezası geliyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yeni Asır Ekonomi Yazarı ve İK Yönetim Danışmanı Gonca Elibol'a önemli açıkmalarda bulundu. Türkiye'nin her sektörde dünyanın gelişmiş ülkeleriyle rekabete girebilecek kapasiteye ve güce sahip olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, hileli ürünler konusunda hazırlanan yasa taslağının detaylarını Yeni Asır'a anlattı. Hileli ürünlere yönelenlere ağır cezalar geleceğini ve gıda güvenliğiyle ilgili yasa taslağının TBMM'ye gönderildiğini belirten Pakdemirli, "Kişilerin hayatını tehlikeye atan gıdaları üreten firmaların ürünleri toplatılacak ve imha edilecek. Masraflarını sorumlusu ödeyecek. 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve bin günden 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Fiilin tekrarlanması durumunda ayrıca, ilgili isimler 5 yıldan 10 yıla kadar gıda sektöründen men edilecek. Taklit veya tağşiş yapan firmalara ise ürettikleri, ithal ettikleri ve piyasaya sürdükleri ürünler için 50 bin TL'den 500 bin TL'ye kadar para cezası kesilecek" dedi. Pakdemirli ayrıca, gıda güvenliği, Dijital Tarım Pazarı (DİTAP), İHA'lar gibi pek çok konuda açıklamalarda bulundu.



BAKANLIKÇA FIRSAT VERMEDİK

Türkiye'nin gıda arzı, talebi karşılıyor mu? Covid-19'un gıda üzerindeki etkilerini nasıl değerlendirir siniz?



Korona virüs salgını, gıda ve tarımın ülkeler için ne denli önemli ve stratejik olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Covid-19'un ülkemizde etkileri görülmeye başladığında aldığımız tedbirleri hayata geçirmiştik. Bu önlemlerle tarımsal üretim ve gıda tedarik zincirinde hiçbir sıkıntı yaşanmadı. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde üreticilerimizin bahçesine, tarlasına, gitmesini sağladık. Pandemi sürecinde vatandaşlarımızın tüm gıda ihtiyaçlarını eksiksiz sağlamak amacıyla Bakanlık olarak gerek ürün tedariğini, gerek ürünlerin pazara intikalini gerekse ürünlerin denetimlerini sağlayarak hiçbir olumsuzluğa fırsat vermedik.

Bakan Pakdemirli geçtiğimiz günlerde İzmir'de Arıcılık Ar-Ge ve İnovasyon Merkezinin açılışını yaptı.



TASLAK TBMM'YE GÖNDERİLDİ

Hileli ürün satan işletmelerle ilgili yeni dönemde alınacak tedbirler ve yaptırımlar nelerdir?



Caydırıcı nitelik kazanması amacıyla 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun taklit ve tağşişle ilgili ceza maddelerinde değişiklik yapacağız. Bu kapsamda; kişilerin hayatını tehlikeye atan gıdaları üreten firmaların ürünleri toplatılacak ve imha edilecek. Masraflarını sorumlusu ödeyecek. 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve bin günden 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Fiilin üç yıl içinde tekrarlanması durumunda ayrıca, 5 yıldan 10 yıla kadar gıda sektöründen men edilecekler. Taklit veya tağşiş yapan firmalara ise ürettikleri, ithal ettikleri ve piyasaya sürdükleri ürünler için 50 bin TL'den 500 bin TL'ye kadar ceza uygulanacak. Fiilin iki yıl içinde tekrarlanması durumunda 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve bin günden 3 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Gıda işletmecisi, 5 yıldan 10 yıla kadar sektörden men edilebilecek. Konuyla ilgili kanun taslağı görüşülmek üzere TBMM'ye gönderildi.



AMBALAJLI GIDA ALINMALI

Bir gıdanın güvenli olduğunu tüketici nasıl anlayacak?



akanlık olarak gıda güvenilirliğini sağlamak amacıyla tarladan veya çiftlikten sofraya kadar tüm süreci takip ediyoruz. Bu çerçevede işletmelerin onay/kayıtları ile şüphe, şikayet, izleme, izlenebilirlik, gözetim ve denetim gibi farklı hizmet ve tekniklerin tümü kontrol ediliyor. Tüketiciler alış veriş yaptıkları gıda işletmelerinde Bakanlığımız tarafından verilmiş "İşletme Kayıt Belgesi"nin olup olmadığına dikkat etmeli. Ayrıca gıdanın adı, üretici işletme adı, üretici işletme kayıt/onay numarası, son tüketim tarihi veya tavsiye edilen tüketim tarihi, parti numarası gibi bilgilerin tam olarak yer aldığı ambalajlanmış gıdaları almayı tercih etmeliler. Temel bilgilerinin de satış noktası tarafından tüketicilerin görebileceği şekilde sunulması gerekiyor.





DİJİTAL TARIM PAZARI'NDA 110 MİLYONLUK SATIS OLDU



DİTAP kaç kişiye ulaştı? Nasıl gidiyor? Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) sözleşmeli üretim ürünlerinin ve doğrudan alım satımın gerçekleştiği online bir üretici ve alıcı platformudur. Bugün itibariyle DİTAP kapsamında 50 bin satıcı, 3.500 alıcı olmak üzere 53.500 kayıtlı kullanıcı bulunuyor. DİTAP'a kayıtlı alıcı ve satıcılar arasında bugüne kadar 110 milyon TL civarında işlem hacmi gerçekleştirildi, sistemin tanınırlığının artmasıyla yapılan alım ve satım oranı da artacak. Sistemin kurulumundan bugüne; hayvansal ürünlerin, bankaların ve ürün sigorta sisteminin DİTAP'a dahil olması ile birlikte sistem zenginleştirilmiştir. İhracat işlemleri de bu sistem üzerinden yapılabilecek.



YANGINLARDA IHA'LAR BÜYÜK YARAR SAGLIYOR

Yangınla mücadelede İHA'lar nasıl bir avantaj sağlıyor? İnsansız hava aracı sayesinde yanan alanın havadan canlı olarak izlenmesi, yangının ilerleme yönünün tespit edilmesi ve müdahale stratejisinin belirlenmesinde çok faydalı oluyor. Ayrıca termal kameralar sayesinde gece saatlerinde ve ağaçların altında oluşan ateşin tespitinde fayda sağlıyor. İHA 23000 feet yükseklikte 361 adet yangın gözetleme kulesinin yaptığı gözetlemeyi gerçekleştirebiliyor. Önümüzdeki yıllarda da İHA kullanılmasını planlıyoruz.



ÇİFTÇİLERİMİZE ÜRÜN DESTEGİ VERİYORUZ

Pandemi sürecinde çiftçiler için özel bir destek uygulanacak mı?

BAKANLIK olarak üreticilerimizin girdi maliyetlerini düşürmek, üretimde kalmalarını sağlamak ve üretimde sürdürülebilirliği temin etmek amacıyla alan bazlı ve fark ödemesi şeklinde ürün destekleri ödüyoruz. Ayrıca üretim tekniklerine bağlı olarak organik ve iyi tarım gibi uygulamaları destekliyoruz. 2020 yılında bugüne kadar bitkisel üretim destek bütçemizin yüzde 89'unu yani 10,9 milyar lirayı çiftçilerimize ödemiş olduk.



Gonca ELİBOL