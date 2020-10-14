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Haberler Ekonomi G-20 toplantısının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan flaş açıklama

toplantısının ardından Hazine ve 'tan flaş açıklama

Hazine ve , G- 20 ülkelerinin maliye bakanları ve başkanları ile görüştü. Albayrak, "Küresel ekonomik toparlanma için mutabık kaldığımız toplu eylem planının ülkeler bazındaki işleyişlerini konuştuk" açıklamasında bulundu.

G-20 toplantısının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan flaş açıklama

14.10.2020, 15:11 Güncelleme Tarihi: 14.10.2020,15:22

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "G-20 ülkelerinin Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları, pandemi sürecinin etkileri ve bu sorunlara küresel çözümler için tekrar bir araya geldi. Küresel ekonomik toparlanma için mutabık kaldığımız toplu eylem planının ülkeler bazındaki işleyişlerini konuştuk." ifadelerini kullandı.

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